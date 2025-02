O Grupo Motard “Os Amigos do Pistão” celebrou este fim de semana o seu sexto aniversário com uma festa repleta de música, convívio e um passeio pelas ruas de Vialonga.

“Os Amigos do Pistão” celebram seis anos com festa e passeio motard em Vialonga

O Grupo Motard “Os Amigos do Pistão”, de Vialonga, assinalou o seu sexto aniversário este fim de semana.

A festa começou no sábado com concertos e noite de convívio. No domingo de manhã o grupo realizou pelas ruas de Vialonga um passeio de motorizadas e motas com a presença de motards de outras zonas do país.

O grupo legalizou-se recentemente por isso a festa foi apadrinhada pela junta de freguesia de Vialonga.

A O MIRANTE, o mentor e presidente dos “Os Amigos do Pistão”, Bruno Silva explicou que o grupo começou com quatro amigos que realizavam passeios e convívios na sede do grupo, na Estrada dos Caniços, mas que depressa reuniu mais gente com gosto pelas motas.

A festa durou pela tarde e noite fora com comes, bebes e claro muita música e motas.

