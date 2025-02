População do Chouto juntou-se em protesto contra Parque Eólico das Aranhas

População receia as consequências da instalação do Parque Eólico das Aranhas, localizado no concelho da Chamusca.

A população do Chouto realizou uma reunião no salão de convívio da localidade para discutir a instalação de um parque eólico, que irá rodear não só o Chouto, mas também outras localidades do concelho da Chamusca. Para além dos riscos ambientais, a população afirma estar preocupada com a proximidade do parque eólico das localidades.

Os habitantes vão reunir-se pessoalmente com a Endesa, empresa responsável pelo Parque, no dia 10 de Fevereiro, para comunicar as suas preocupações.