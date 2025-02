A Loja do Cidadão no Cartaxo vai ser construída de raiz na Rua do Jardim, no Cartaxo, em frente à antiga escola primária do Centro.

Loja do Cidadão no Cartaxo vai contar com reforço financeiro

A assinatura do auto de consignação da empreitada da Loja do Cidadão no Cartaxo realizou-se na noite de 5 de Fevereiro, na presença da ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, que garantiu um reforço financeiro ao projecto orçamentado em 1,7 milhões de euros, dos quais 1,1 milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Ministra e presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, partilharam a mesa com o secretário de Estado da Modernização e Digitalização, Alberto Rodrigues da Silva e ainda com a presidente do conselho directivo da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Sofia Mota.

O equipamento vai ser construído de raiz na Rua do Jardim, no Cartaxo, e centralizar a Autoridade Tributária e Aduaneira, o Instituto dos Registos e Notariado, o Instituto da Segurança Social e o Espaço do Cidadão num só local, além de permitir requalificar a zona envolvente.