Mais um protocolo para revitalizar antiga Estação Zootécnica Nacional

O Ministério da Agricultura e a Câmara de Santarém estão apostados em requalificar, revitalizar e valorizar o complexo da antiga Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, com o município a comprometer-se a financiar obras nas instalações e a apoiar projectos relevantes para ali previstos. Entre eles estão a criação, no Pólo da Fonte Boa, de um Centro Avançado de Treino Médico, único no país, para desenvolvimento de novas soluções no domínio da biomedicina, que envolve também o Hospital Distrital de Santarém e o Hospital da Luz. Está ainda prevista a implementação de um Centro Interpretativo para as Raças Autóctones Nacionais, projecto igualmente único no país.

A parceria para cumprir esses objectivos está prevista em protocolo assinado na manhã de 7 de Fevereiro pelo presidente do município de Santarém, João Leite, e por Nuno Canada, presidente do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, organismo do Estado que gere o complexo. A assinatura do acordo foi apadrinhada pelo ministro da agricultura, José Manuel Fernandes, e pelo secretário de Estado da Agricultura, João Moura.

Para a execução do protocolo, o INIAV disponibiliza as instalações da Fonte Boa e o seu staff técnico-científico e a sua capacidade laboratorial, de investigação e inovação, bem como os seus equipamentos nos domínios relevantes para a implementação e desenvolvimento das iniciativas. À Câmara de Santarém compete melhorar as condições físicas do Pólo de Inovação da Fonte Boa, contribuindo para o tornar visitável pela população da região, nomeadamente através de recuperação dos pavimentos e conservação de edifícios utilizados pelas iniciativas comuns. O município compromete-se ainda a participar em iniciativas conjuntas, promovendo a ligação aos agentes do território, empresas, escolas e sociedade em geral.

Protocolo de há uma década ficou pelo caminho

O presidente da Câmara de Santarém considerou tratar-se de um “dia histórico” e o início de “um novo ciclo de desenvolvimento” para a antiga Estação Zootécnica, actualmente a viver um momento de alguma decadência e a necessitar de obras e melhoramentos. “Vamos precisar de muita energia e empenho para colocar de pé os compromissos hoje assumidos”, disse João Leite.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, também acredita que o protocolo vai dar frutos e ter um desfecho mais feliz do que o que foi assinado há uma década, envolvendo diversas entidades, para criar na Fonte Boa um Centro de Excelência para a Agricultura e Agro-indústria, que ficou pelo caminho, perdendo-se financiamento europeu assegurado na ordem dos 5 milhões de euros. Um fracasso cuja responsabilidade os autarcas envolvidos atribuíram ao INIAV e ao seu presidente Nuno Canada. O ministro diz que agora é mesmo para fazer e que há que executar os fundos disponíveis quer do quadro comunitário de apoio quer do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Quanto ao facto de o INIAV estar envolvido neste acordo, o presidente da Câmara de Santarém, quando questionado se tem confiança nesse organismo e no seu presidente, disse ter confiança no Governo e na Câmara de Santarém para operacionalizarem este protocolo, preferindo falar com “os olhos postos no presente e no futuro”.