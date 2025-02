Da limpeza nos Jogos Olímpicos a consultora na Póvoa de Santa Iria

Paula Duarte é consultora imobiliária na Póvoa de Santa Iria e o seu rosto e o seu nome estão por todo o lado.

Acredita no poder da comunicação e da publicidade e o investimento já está a dar frutos, com muito trabalho a chegar-lhe aos braços.

É do Couço, Coruche, e teve uma vida de luta e sacrifício, nunca tendo baixado os braços até chegar ao trabalho de sonho que hoje diz ter.

Desde pequena esteve envolvida nas lutas contra a pobreza e a discriminação e é uma mulher para quem a má educação a tira do sério.

Gosta de viver na Póvoa de Santa Iria e elege a qualidade de vida, bons acessos e a zona ribeirinha como as principais mais-valias da cidade.

