Um empresário sem medo de arriscar

Francisco Calheiros nasceu e cresceu em Santarém, cidade à qual regressou para investir, depois de ter saído para dar seguimento aos estudos em Lisboa. Proprietário do Amassa, restaurante italiano que respeita e põe na mesa outras gastronomias, o empresário de 39 anos arriscou e abriu um espaço diferenciador no centro histórico da cidade. Houve quem não acreditasse no projecto mas Francisco não duvidou. Diz, aliás, que um empresário não pode ter medo de arriscar ou fazê-lo a pensar no retorno imediato. Pai de uma menina e um bebé de quatro meses, confessa que nem sempre é fácil equilibrar a vida familiar com a profissional. Define-se como alguém de coragem que não gosta de estar parado. Ainda este ano vai inaugurar um clube de padel, junto ao hospital da cidade. Esta é uma conversa a Três Dimensões que pode ser lida na edição impressa de O MIRANTE.