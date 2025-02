Cadernos Nova Síntese com mais uma edição dedicada à literatura africana

"O Neo-realismo e as literaturas africanas de língua portuguesa" é o título de mais um número dos Cadernos Nova Síntese com direcção de António Mota Redol. A presente edição tem coordenação de Fátima Mendonça e José Manuel Vasconcelos.

Na apresentação, que decorreu no Museu do Neo-realismo em Vila Franca de Xira, no sábado, dia 8 de Fevereiro, António Mota Redol lembrou que esta é a 60" edição promovida pela Comissão Promotora do Museu do Neo-Realismo e que representa um esforço financeiro de cerca de 200 mil euros. Jessica Falconi foi a convidada para a apresentação da revista.