Cantar o fado como gente grande

Mafalda Portelada mostrou o seu talento para o fado aos 10 anos no programa televisivo The Voice Kids. Com 12 sonha ser fadista e partilha com o professor Filipe Costa o projecto A Voz da Alma, que une o fado e o piano, em Almeirim. A dupla está em fase de ensaios e deve subir ao palco em Maio deste ano.