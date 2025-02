O Dia de São Valentim deve ser celebrado todos os dias

O MIRANTE andou pelas ruas do centro histórico de Santarém para saber o que pensam as pessoas do Dia de São Valentim. Entre presentes, jantares e escapadinhas a dois, para muitos casais a essência do dia dos namorados está em partilhar momentos com quem se ama, não só a 14 de Fevereiro, como durante o ano inteiro.

Aqui ficam alguns testemunhos partilhados com o nosso jornal numa reportagem que pode ler desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.