Paulo Barroca fiel aos seus princípios no desporto e na política

Paulo Barroca está à frente do Clube Académico de Desportos há mais de duas décadas e gosta de trabalhar com a juventude. Diz manter-se fiel a si mesmo, seja no desporto ou na política.

Paulo Barroca está desde os 18 anos ligado ao movimento associativo e desde 2002 que preside ao Clube Académico de Desportos na Póvoa de Santa Iria. Ingressou no PSD, desafiado por amigos, e é presidente da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Apaixonado por desporto, treina uma equipa de futsal e gosta de trabalhar com a juventude. Ignora as criticas, mantém-se fiel a si próprio e acredita que há sempre uma solução para tudo após uma noite bem dormida e um banho. O seu rosto confunde-se com o do CAD, onde guarda boas e más memórias.