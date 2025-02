Bombeiros Voluntários de Abrantes comemoraram 12º aniversário com homenagens

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes (AHBVA) assinalou o seu 12º aniversário com uma cerimónia onde vários bombeiros foram promovidos ao quadro activo e condecorados com medalhas de Quadro de Honra, de Assiduidade e de Coragem e Abnegação. A cerimónia decorreu no dia 15 de Fevereiro, no Quartel dos Bombeiros de Abrantes.

Ao longo do evento várias entidades prestaram homenagem ao corpo de bombeiros. Na cerimónia estiveram presentes o presidente da direção da associação, João Furtado Pereira, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, o comandante Sub-Regional de Protecção Civil do Médio Tejo, David Lobato, entre muitas outras personalidades.

Na cerimónia, a associação foi homenageada ainda com uma medalha de gratidão pela Liga dos Bombeiros Portugueses, pelos actos e trabalhos desenvolvidos pelo corpo de bombeiros durante a pandemia de Covid-19.