No campo Chã das Padeiras sente-se a paixão pelo futebol e pela União de Santarém

Desde que a União Desportiva de Santarém subiu à Liga 3 que no campo Chã das Padeiras se vive e respira o futebol puro e a paixão pelo clube da terra. Com as bancadas muito bem compostas, os escalabitanos viram a equipa da casa a praticar bom futebol numa partida que acabou por acabar empatada sem golos contra a Académica de Coimbra. O jogo disputou-se numa amena tarde de sábado, 15 de Fevereiro.

A tribuna presidencial contou com a presença do presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, entre outros autarcas e figuras do concelho.