Duas dezenas de restaurantes aderem ao Mês da Enguia em Salvaterra de Magos

Cerimónia de abertura do Mês da Enguia decorreu no Celeiro da Vala, com a presença de vários parceiros do evento. RAYA, Marotos da Concertina e João Seabra fazem parte do programa da 29ª edição.

O auditório do edifício do Cais da Vala recebeu na terça-feira, 18 de Fevereiro, a apresentação da edição de 2025 do Mês da Enguia, em Salvaterra de Magos. A cerimónia contou com a presença de vários parceiros do evento e revelou o calendário das actividades que vão decorrer no próximo mês de Março, no Pavilhão da Inatel. A 29ª edição do Mês da Enguia vai contar com 20 restaurantes aderentes, assim como dezenas de artesãos e um programa recheado de espectáculos e exposições.

O vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo esteve na apresentação do evento, sublinhando Pedro Beato que o Mês da Enguia é muito importante para a promoção da região ribatejana.