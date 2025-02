Antigo IVV de Almeirim inaugurado como multiusos

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, e o ministro adjunto e da Coesão Territorial, Castro Almeida, inauguraram esta sexta-feira, 21 de Fevereiro, o espaço multiusos que ocupa as antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho.

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, e o ministro adjunto e da Coesão Territorial, Castro Almeida, inauguraram esta sexta-feira, 21 de Fevereiro, o espaço multiusos que ocupa as antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho junto ao Jardim do Charquinhos, que está para entrar em obras em Março numa intervenção que vai fazer a ligação do espaço verde com o edifício.

A inauguração decorreu em passo de corrida devido à agenda do ministro. Antes da inauguração o Imóvel de Valências Variadas já tinha recebido várias iniciativas, que o presidente da autarquia disse servirem para se fazer testes.

O espaço dispõe de um auditório com 532 lugares e duas salas multifunções, uma com 800 metros quadrados (m2) e outra com 1400 m2.