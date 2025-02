Maria Castela Lopes defende que a educação não pode mudar ao ritmo da política

Natural de Salvaterra de Magos, Maria Castela Lopes cresceu entre brincadeiras ao ar livre e em proximidade com a comunidade. As engenharias e a construção civil chegaram a fazer parte dos seus planos, mas foi no ensino que encontrou a sua verdadeira vocação.

Hoje, enquanto directora do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, enfrenta os desafios de uma educação em constante transformação. Reconhece que os alunos mudaram, a sociedade mudou e a escola tem de acompanhar essa evolução.

Defende o equilíbrio entre tecnologia e ensino tradicional e acredita que o sucesso depende de um esforço conjunto entre um triângulo do qual fazem parte professores, alunos e famílias. Conhecida pela sua dinâmica e empenho, é vista como “a senhora dos projectos”, sempre disposta a abraçar novos desafios em prol dos alunos.

Apesar de levar trabalho para casa, a família continua a ser o seu maior pilar. Confessa que o mais gratificante é ouvir que é inspiração para a filha. Se pudesse escolher um sonho? Maria Castela Lopes gostava que a sociedade abrandasse e que todos tivessem tempo para parar e pensar.

