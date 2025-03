Andree Goubet celebrou 100 anos numa tertúlia fadista com João Chora e Bruno Mira

Andree Goubet nasceu em França, mas imigrou para Santarém há cerca de 50 anos. Na terça-feira, 4 de Março, comemorou um século de vida rodeada de amigos e família, numa tertúlia fadista que contou com a participação especial do fadista João Chora e de Bruno Mira à guitarra portuguesa. Com um forte impacto na cidade, Andree Goubet ajudou no financiamento da construção do Canil de Santarém e foi uma das primeiras mulheres a entrar no Café Central, que antigamente era só frequentado por homens.