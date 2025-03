Carnaval de Tomar termina com milhares a assistir ao desfile

O desfile de terça-feira de Carnaval, 4 de Março, em Tomar juntou milhares de pessoas nas ruas da cidade, num corso com dezenas de carros alegóricos e centenas de foliões.

Milhares de pessoas juntaram-se em Tomar para celebrar o Carnaval. Nas ruas do centro histórico da cidade, na terça-feira, 4 de Março, foram dezenas os grupos que participaram com os seus carros alegóricos e centenas de foliões a animar os tomarenses.

Aqui ficam algumas imagens do desfile de Carnaval em Tomar.