Tradição manteve-se na Chamusca com Jogo do Quartão em Quarta-feira de Cinzas

O Jogo do Quartão voltou a realizar-se na Chamusca em Quarta-feira de Cinzas. A tradição secular cumpriu-se com o “almoço do grelo”, no Grupo Dramático Musical e à noite o Enterro do Galo no mesmo local.