Festival Sotaques e Xira Sound Fest animam Mês da Juventude em VFX

A Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca do Ribatejo, foi palco da apresentação do programa da Câmara de Vila Franca de Xira, “Maio, Mês da Juventude”, que contou com a presença de artistas.

Este ano, a novidade é a descentralização das iniciativas pelas freguesias, com destaque para o Festival Sotaques, nos dias 23, 24 e 25 de Maio, no Parque Urbano da Flamenga, em Vialonga.

Apadrinhado pelos Wet Bed Gang, originários de Vialonga, o Festival Sotaques apresenta um cartaz com nomes de referência nacional, como Deejay Télio, a fadista Mariza, Soraia Ramos, Nenny e Bonga.

Também nos dias 23, 24 e 25 de Maio, vai decorrer mais uma edição do Jazz na Quinta, na Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.

O Xira Sound Fest vai encerrar o mês dedicado à juventude nos dias 30 e 31 de Maio, no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, com Diogo Piçarra, David Carreira, Excesso, Plutónio, entre outros.

