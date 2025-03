Padel Factory do Carregado abriu dia 2 de Janeiro. Madalena Dotti gere o projecto e é uma das treinadoras.

Madalena Dotti aposta no padel e gere clube no Carregado

Madalena Dotti vive em Azambuja e aos 30 anos deixou a área de formação para se dedicar à gestão do Padel Factory do Carregado.

Sempre praticou desporto e passou pelo vólei, equitação, futsal e há uma década aventurou-se no padel, incentivada pelo pai, o primeiro a ter contacto com o desporto.

Apaixonada pelo padel, transformou o seu hobbie em profissão, assumindo a gestão do clube e o papel de treinadora. Agora, quer consolidar o projecto e ajudar no crescimento do padel em Portugal.