O MIRANTE entregou prémios Personalidade do Ano a quem se distinguiu em 2024

Pelo vigésimo ano, O MIRANTE distinguiu, esta quinta-feira, 13 pessoas e entidades, que se distinguiram em 2024 em várias áreas da sociedade, com o Prémio Personalidade do Ano. Na cerimónia que decorreu neste dia 13 de Março no Convento de S. Francisco em Santarém, marcaram presença centenas de convidados institucionais, amigos de O MIRANTE e amigos e familiares dos premiados, que assistiram à entrega do prémio Personalidade do Ano e Personalidade do Ano Nacional, bem como as distinções nas áreas da Política, Cultura, Desporto, Cidadania, Associativismo, Excelência, Vida e Prestígio.