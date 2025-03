Director artístico realça que a Inestética, prémio Personalidade do Ano Cultura, trabalha para o público

Alexandre Lyra Leite, director artístico da Inestética, companhia distinguida com o prémio Personalidade do Ano na área da Cultura, disse que a companhia de teatro tem a missão de trabalhar para o público. A distinção foi entregue por O MIRANTE numa cerimónia que decorreu esta quinta-feira, 13 de Março, no Convento de S. Francisco em Santarém, onde foram distinguidas mais 12 pessoas e entidades que se destacaram em várias áreas em 2024, numa iniciativa que assinala 20 anos.