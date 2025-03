Fernando Paulo Ferreira diz que prémio Personalidade do Ano na Política é da equipa, do povo, empresas e associações

A cumprir o primeiro mandato o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, distinguido por O MIRANTE como Personalidade do Ano na Política, diz que a distinção é da vasta equipa da autarquia, da população, das empresas e das associações do concelho. O prémio, que é atribuído há 20 anos, foi entregue a Fernando Paulo Ferreira no Convento de S. Francisco em Santarém nesta quinta-feira, 13 de Março, e que no total distinguiu 13 individualidades e instituições.