Inês Barroso agradece prémio Personalidade do Ano Política ao distrito e conta pormenores de vida

A deputada do PSD, Inês Barroso, recebeu pelo seu trabalho e postura o prémio Personalidade do Ano na área da Política, esta quinta-feira, 13 de Março, no dia do anúncio da dissolução da Assembleia da República, e agradeceu o prémio ao distrito de Santarém e deu alguns pormenores sobre a sua vida, sublinhando o papel da mulher na política. A distinguida recebeu o prémio na cerimónia que distinguiu mais 12 individualidades e entidades e que decorreu no Convento de S. Francisco em Santarém.