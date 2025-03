José Pedro Aguiar-Branco agradece prémio Personalidade do Ano Nacional quando estava no Conselho de Estado

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano Nacional. Mas no dia da entrega do reconhecimento, esta quinta-feira, 13 de Março, no Convento de S. Francisco em Santarém, Aguiar-Branco estava no Concelho de Estado para se decidir o futuro do Governo do país, por isso enviou uma mensagem escrita para a cerimónia.