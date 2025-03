José Veiga Maltez destaca dedicação à comunicação ao receber prémio Personalidade do Ano Vida

O médico, ex-presidente da Câmara da Golegã, apaixonado por cavalos, José Veiga Maltez, recebeu o prémio Vida no âmbito dos prémios Personalidade do Ano, reconhecendo um percurso ímpar, falou da sua dedicação à comunidade como autarca e como médico. A distinção foi entregue por O MIRANTE esta quinta-feira, 13 de Março, no Convento de S. Francisco em Santarém, numa cerimónia em que foram premiadas mais 12 individualidades e entidades.