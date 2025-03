Juventude Ouriense, Personalidade do Ano Desporto, é o que é porque tem pessoas muito boas

O Juventude Ouriense foi agraciado por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano Desporto. O presidente do clube, Renato Lopes, que recebeu a distinção esta quinta-feira, 13 de Março, em Santarém, no Convento de S. Francisco, numa iniciativa que tem 20 anos, disse que o clube só é o que é porque tem um grupo de pessoas muito bom.