Massimo Esposito incentiva as pessoas a acreditarem nelas ao receber prémio Personalidade do Ano Cultura

Agraciado com o prémio Personalidade do Ano Cultura, atribuído por O MIRANTE, Massimo Esposito incentiva as pessoas a acreditarem nelas e pediu oportunidades para os alunos singrarem nas artes. O pintor recebeu a distinção no Convento de S. Francisco em Santarém, numa cerimónia em que foram agraciados um total de 13 pessoas e entidades, nesta quinta-feira, 13 de Março.