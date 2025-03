O mérito é pouco premiado diz presidente do CASBA, que recebeu prémio Personalidade do Ano Associativismo

Com um trabalho meritório, o Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano na área do Associativismo, numa iniciativa de O MIRANTE que vai na vigésima edição. O presidente da instituição, Fernando Rosa, agradeceu a distinção dizendo que o mérito é muito pouco premiado. A distinção foi entregue esta quinta-feira, 13 de Março, no Convento de S. Francisco, em Santarém, numa cerimónia em que foram entregues mais 12 prémios.