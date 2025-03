Pai de Margarida Corceiro, Personalidade do Ano Cidadania, revela que Magui nasceu feia

Margarida Corceiro foi distinguida com o prémio Excelência no âmbito da iniciativa Personalidade do Ano, iniciativa de O MIRANTE com 20 anos. O prémio não precisa de justificação, mas é também pela sua carreira e visibilidade que tem dado à sua cidade natal, Santarém, e a forma como tem elevado a representação e a moda. Na cerimónia de entrega dos prémios, que decorreu esta quinta-feira, 13 de Março, numa altura em que estava em gravações da telenovela A Fazenda, foram os pais que receberam a distinção e o pai, Paulo Corceiro disse que a filha nasceu feia.