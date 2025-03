Para Bernardo Duque Neves, Personalidade do Ano Prestígio, tecnologias estão a mudar a saúde

A dedicação do médico Bernardo Duque Neves foi reconhecida por O MIRANTE, que lhe atribuiu o prémio Prestígio na iniciativa Personalidade do Ano, que o jornal promove há 20 anos. O médico disse na cerimónia de entrega da distinção em Santarém que as tecnologias estão a mudar o sector da saúde e que a inteligência artificial pode resolver alguns problemas. O prémio foi entregue no Convento de S. Francisco, esta quinta-feira, 13 de Março, onde foram premiados mais 12 pessoas e entidades.