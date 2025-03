Personalidade do Ano, Carlos Beato, diz que o prémio é do 25 de Abril da EPC e de Salgueiro Maia

Carlos Beato foi agraciado com o prémio Personalidade do Ano, evidenciando o seu percurso de vida e a sua participação na revolução do 25 de Abril, que em 2024 assinalou 50 anos. Na entrega do prémio, atribuído por O MIRANTE, Carlos Beato disse que esta distinção é pelo 25 de Abril, pela Escola Prática de Cavalaria, por Santarém e por Salgueiro Maia. A cerimónia decorreu na quinta-feira, 13 de Março, no Convento de S. Francisco em Santarém.