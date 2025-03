Prémio Personalidade do Ano Cidadania atribuído à Casa do Pombal - A Mãe, ilumina a esperança

A Casa do Pombal - A Mãe é uma instituição que se distingue pela sua dedicação e carinho em prol de adolescentes e jovens e o seu trabalho foi reconhecido com o prémio Cidadania, na iniciativa Personalidade do Ano, que O MIRANTE realiza há 20 anos. O padre António José Cardoso diz que a boa notícia do prémio também ilumina a esperança. A distinção foi entregue esta quinta-feira, 13 de Março, no Convento de S. Francisco em Santarém, onde foram distinguidas mais 12 pessoas e entidades que se destacaram em várias áreas em 2024.