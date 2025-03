Prémio Personalidade do Ano Desporto ao Clube Desportivo de Torres Novas é reconhecimento do trabalho e história

No momento de agradecer a distinção do Clube Desportivo de Torres Novas, como Personalidade do Ano na área do Desporto, a presidente do clube, Maria do Céu Ramos, agradeceu o que considerou um reconhecimento pelo trabalho, dedicação e história. O prémio, que é uma iniciativa de O MIRANTE que decorre há 20 anos, foi entregue esta quinta-feira, 13 de Março, no Convento de S. Francisco em Santarém, e que valorizou o trabalho e dedicação de 13 pessoas e entidades.