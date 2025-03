Inestética Personalidade do Ano Cultura

A Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias, com residência no Palácio do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, desenvolve trabalho cultural abrangente, que vai da ópera ao teatro, performances, artes visuais, dança, música e cinema.

A Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias, com residência no Palácio do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, desenvolve trabalho cultural abrangente, que vai da ópera ao teatro, performances, artes visuais, dança, música e cinema. A irreverência

e a vontade de criar, inovar e criar inquietação, rompendo com a linguagem tradicional, são os seus principais desafios. Apesar de trabalhar fora de Lisboa, sendo prejudicada pela oferta cultural da capital, tem uma estrutura profissional que promove espectáculos de grande qualidade técnica e artística. Fundada em 1991, a Inestética tornou-se, sete anos mais tarde, na primeira companhia profissional do concelho de Vila Franca de Xira, tendo até à data produzido quarenta e cinco espectáculos, alguns dos quais apresentados

em festivais nacionais e internacionais. Promove ainda a realização regular de workshops e tem um importante programa de residências artísticas para novos criadores.