Clube Desportivo de Torres Novas Personalidade do Ano Desporto

Fundado a 19 de Janeiro de 1925, o Clube Desportivo de Torres Novas (CDTN) festejou o centésimo aniversário graças à enorme resiliência dos seus mais empenhados dirigentes e associados. Aos “Amarelos”, designação que resulta da cor dos equipamentos, é-lhes reconhecida uma mística muito especial, não no sentido divino mas assente num sentimento colectivo e inspirador que se formou ao longo de várias gerações e de muitas vitórias, nomeadamente no futebol e na patinagem artística. A forte ligação do Clube Desportivo de Torres Novas à comunidade faz com que muitas famílias de Torres Novas tenham tido elementos seus, de várias gerações, como atletas do clube. Entre os mais conhecidos futebolistas, figura o internacional José Torres, que integrou a selecção que alcançou o 3º lugar no campeonato mundial de futebol de 1966 e uma das grandes referências do Benfica. A direcção do clube é, desde 2019, presidida por uma mulher, Maria do Céu Ramos, que tem dado atenção especial à formação e cuja vontade é voltar a ver o CDTN jogar o campeonato nacional de seniores, com um plantel formado nas camadas jovens.