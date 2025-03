José Pedro Aguiar Branco Personalidade do Ano Nacional

José Pedro Aguiar-Branco é, desde 27 de Março de 2024, presidente da Assembleia da República. No exercício do cargo tem afirmado a sua condição de homem livre, que recusa condicionar a liberdade dos outros ou ser polícia dos deputados eleitos por voto secreto, directo e universal.

José Pedro Aguiar-Branco é, desde 27 de Março de 2024, presidente da Assembleia da República. No exercício do cargo tem afirmado a sua condição de homem livre, que recusa condicionar a liberdade dos outros ou ser polícia dos deputados eleitos por voto secreto, directo e universal. Tem contribuído para o reforço da democracia ao actuar apenas para evitar que o debate parlamentar seja condicionado e não para determinar o que cada um dos deputados pode dizer, deixando

a avaliação da actuação dos mesmos para os eleitores. Não se considera um educador e não concorda com proibições, expulsões, suspensões de mandatos ou pagamento de multas, nem com a criação de códigos de conduta que regulem o que se pode ou não dizer no Parlamento. A sua liberdade também se manifesta ao defender menos incompatibilidades, mais exigência e escrutínio no registo de interesses, e melhores remunerações dos deputados e dos políticos em geral, para evitar que só quem tenha fortuna possa fazer política.