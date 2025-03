Margarida Corceiro Personalidade do Ano Excelência

Tendo concretizado, ainda na adolescência, o desejo de ser actriz e modelo, Margarida Corceiro, tem dado passos seguros no meio artístico, mantendo uma enorme serenidade no meio do turbilhão da fama. Natural de Santarém, cidade onde passou a infância e adolescência, estreou-se na área da representação, aos 16 anos, na telenovela Prisioneira, sendo actualmente protagonista na Telenovela A Fazenda.

Tendo concretizado, ainda na adolescência, o desejo de ser actriz e modelo, Margarida Corceiro, tem dado passos seguros no meio artístico, mantendo uma enorme serenidade no meio do turbilhão da fama. Natural de Santarém, cidade onde passou a infância e adolescência, estreou-se na área da representação, aos 16 anos, na telenovela Prisioneira, sendo actualmente protagonista na Telenovela A Fazenda. Em 2024, integrou o elenco da série espanhola Citas Barcelona, da Amazon Prime Video e da série Ponto Nemo da mesma plataforma de conteúdos multimedia, tendo sido esses os seus dois primeiros trabalhos internacionais. É considerada uma das pessoas mais influentes do país, em termos de presença nos media e nas redes sociais, mas tem mantido uma saudável postura de algum distanciamento de polémicas criadas à sua volta, mesmo quando a pressão é maior. Diz ter consciência de que a beleza é importante no trabalho que desenvolve mas considera que, por vezes, as pessoas como ela têm que trabalhar o dobro para conseguirem mostrar que são boas profissionais. E esse é um desafio que a motiva.