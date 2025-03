Bernardo Duque Neves Personalidade do Ano Prestígio

Bernardo Duque Neves é médico de Medicina Interna no Hospital da Luz e integra a Comissão para a Inteligência Artificial da Ordem dos Médicos. Para além da medicina é músico, sendo um dos muitos médicos que integra a Orquestra Internacional de Médicos (World’s Doctors Orchestra). É também um investigador apaixonado pela utilização de dados para melhorar a saúde, trabalhando no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial que analisam dados hospitalares para prever resultados, melhorar o atendimento ao paciente e optimizar a tomada de decisões. E dá aulas nessa área a profissionais de saúde. Natural de Tomar, onde fez o ensino secundário e estudou música, até ir para a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa onde se formou. Bernardo Duque Neves é um humanista que gosta de ouvir os pacientes e falar com eles. Defende que ninguém consegue ser médico se não gostar muito de lidar com pessoas para além de tudo fazer para as compreender.