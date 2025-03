Casa do Povo de Arcena celebra 91 anos com festa e homenagens

A Casa do Povo de Arcena assinalou no domingo, 16 de Março, o seu 91.º aniversário. Durante a tarde, subiram ao palco as secções da colectividade, com miúdos e graúdos a mostrar o que sabem fazer nas respectivas modalidades. Danças de salão, taekwondo, rancho folclórico, zumba e grupo coral e musical foram algumas das actuações, numa tarde em que foram atribuídos diplomas aos sócios com 25 e 50 anos de filiação.

No final da festa, cantaram-se os parabéns, com a expectativa de, a breve prazo, a Casa do Povo de Arcena vir a ser mais acessível a pessoas de mobilidade condicionada, com a instalação de um elevador para dar acesso ao primeiro andar do edifício da colectividade.

