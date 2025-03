Fernando Paulo Personalidade do Ano Política

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, gosta de ler, conviver e viajar e entre as opções políticas que marcam a sua gestão está a promoção da cultura e de um concelho inteligente, descarbonizado, com uma identidade diferenciadora, inclusivo e participado. Nasceu em Moçambique a 10 de Março de 1973, e ali viveu até chegar a Vila Franca de Xira com três anos e meio de idade. Jurista de profissão, foi membro da assembleia municipal e seu presidente, vereador na câmara municipal e deputado na XIV legislativa. Valoriza a criatividade e a inteligência e gosta de dar liberdade e espaço a quem com ele trabalha. Homem de cultura e de muitas e diversas leituras, teve com alguns colegas do liceu um grupo literário, chamado Lusitânia, ligado à poesia, que promovia encontros literários, encontros com poetas e declamação de poesia ao vivo. Aprendeu a tocar piano em criança, fez teatro e participou como actor numa longa metragem.