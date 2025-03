Seis centenas de atletas em convívio promovido pelo Rugby Clube de Santarém

A 6.ª edição do Convívio de Rugby Juvenil de Santarém aconteceu no sábado, dia 15 de Março, e juntou cerca de 600 crianças e jovens de 14 clubes de todo o país. O evento desportivo foi realizado na antiga Escola Prática de Cavalaria.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Rugby Clube de Santarém organizou a 6.ª edição do Convívio de Rugby Juvenil de Santarém. Nesta edição participaram cerca de 600 atletas de 14 clubes de várias zonas do país. Os jogos foram disputados entre 60 equipas acompanhadas por aproximadamente uma centena de treinadores. A garantia de que todos jogadores participam em pelo menos 50% do tempo de jogo é uma das regras destes convívios, que não têm classificações finais. O convívio não é só para os atletas uma vez que muitos pais aproveitam a ocasião para acompanhar os filhos e confraternizar.