Emblemático Mercado Municipal de Santarém reabriu portas esta quarta-feira, 19 de Março, com 75% das bancas disponíveis abertas, com produtos hortofrutícolas, peixaria e outros produtos locais.

Já começou a nova vida do Mercado Municipal de Santarém

Após quase seis anos encerrado para obras de requalificação e remodelação, o emblemático Mercado Municipal de Santarém reabriu portas nesta quarta-feira, 19 de Março. Os comerciantes mais antigos, que durante estes anos de obras estiveram com banca montada junto à Casa do Campino, regressam agora ao local de origem. Durante a manhã várias dezenas de pessoas visitaram o novo espaço que promete dar uma nova vida ao centro histórico da cidade escalabitana. Aqui ficam algumas imagens da reabertura do Mercado Municipal de Santarém.