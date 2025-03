Torre das Cabaças reabriu ao público em Santarém

A remodelada Torre das Cabaças, em Santarém, reabriu ao público esta quarta-feira, 19 de Março, tendo recebido a visita da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

O presidente do município, João Leite, destacou o trabalho que tem sido feito na requalificação do património monumental e do espaço público no centro histórico da cidade, vincando que é uma estratégia para prosseguir.

Nos três níveis do Núcleo Museológico do Tempo estão exibidas peças ligadas a essa temática, nomeadamente relógios com as mais diversas características, sendo peça central o engenho do relógio do monumento que é também um miradouro com vista privilegiada sobre a cidade.