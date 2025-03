Parque Natura Tejo promete revolucionar a frente ribeirinha de Santarém

Projecto de requalificação ribeirinha foi apresentado na Ribeira de Santarém, perante uma plateia lotada. A intenção é devolver o rio à cidade e tornar a margem do Tejo uma zona aprazível com diversas atracções. No final ouviram-se aplausos mas também alguns desabafos dos mais cépticos.

A plateia do Teatro Clube Ribeirense encheu para assistir à apresentação do Parque Natura Tejo, projecto com que a Câmara de Santarém promete mudar a face da margem do Tejo na Ribeira de Santarém e Alfange. Um plano ambicioso que vai começar pela requalificação da actual zona desportiva e que, numa segunda fase, prevê criar um parque ribeirinho destinado ao convívio, lazer e desporto informal, respeitando o ambiente e a história local. O investimento previsto ronda os 4,7 milhões de euros, tendo já garantidos 3,5 milhões de fundos comunitários.



Para já, o projecto está ainda em fase de estudo prévio. As linhas gerais foram apresentadas pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelo arquitecto paisagista Luís Ribeiro. Entre os equipamentos previstos estão passadiços, parques infantis, miradouros, campos de futebol e voleibol de praia, cafetaria e esplanada, um parque canino e pequenas zonas fluviais. “Queremos devolver o rio à cidade e criar um parque verde para que as famílias possam aproveitar esta zona única do nosso concelho", afirmou João Leite. No final, o povo aplaudiu, mas um morador da Ribeira, mais céptico e recordado de promessas antigas, dizia para a esposa à saída que, “agora, é ver para crer, como São Tomé”, apesar de o presidente da câmara ter garantido que este projecto é mesmo para concretizar.

Aliás, logo na introdução, João Leite deu o mote referindo que “é incompreensível e impensável” ter um património natural como o Tejo e não haver condições para desfrutar dele. E reforçou que o importante era que todos saíssem dessa sessão com a certeza de que o sonho vai tornar-se realidade. Embora ainda não se saiba exactamente quando. Para já, pretende-se que o projecto de execução - a cargo de uma equipa privada. que tem trabalhado em articulação com os técnicos do município - fique concluído até final deste ano. Depois há ainda o concurso público para a empreitada e respectiva adjudicação, entre outras burocracias.



O projecto será desenvolvido em duas fases. A primeira, que contempla a requalificação e remodelação do parque desportivo já existente, terá um custo de 1 milhão de euros e arranca já em 2025. A segunda fase prevê a criação do Parque Natura Tejo, abrangendo toda a área entre a Ribeira de Santarém e Alfange. "Queremos criar um percurso pedestre e ciclável lindíssimo, com vários pontos de observação da paisagem e do ecossistema que nos rodeia, ligando a Ribeira de Santarém a Alfange", explicou João Leite.



Questionado sobre o impacto das cheias frequentes naquela zona durante períodos de chuva intensa, o presidente da câmara garantiu que o projecto está pensado para essas situações, tendo sido desenvolvido em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O projecto será agora consultado pelas juntas de freguesias e pelo clube de canoagem, para que possam dar os seus contributos.