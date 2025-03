Chuvas dos últimos dias provocaram inundações no parque do Flecheiro.

Inundação no novo parque ribeirinho do Flecheiro em Tomar

O novo parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, está, em parte, submerso pelas águas do rio Nabão. Em causa estão as grandes chuvadas que atingiram Tomar nos últimos dias, levando o rio a transbordar para fora do seu leito.

O parque do Flecheiro foi inaugurado no dia 13 de Junho de 2024, numa intervenção que custou mais de 2,8 milhões de euros. A obra tinha como um dos grandes objectivos prevenir inundações na cidade.