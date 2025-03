Director-geral da Tejo Ambiente ouviu das boas na Assembleia Municipal de Tomar

A Assembleia Municipal de Tomar reuniu para uma sessão extraordinária no passado sábado, dia 22 de Março. Em discussão esteve o aumento de tarifários da Tejo Ambiente para o ano de 2025, assim como as vantagens e desvantagens da empresa para o concelho de Tomar. A sessão contou com a presença do director-geral da Tejo Ambiente, José Santos, que respondeu às críticas vindas da maioria dos eleitos. Entre muitas insinuações, destacam-se as críticas à forma como a empresa tem trabalhado desde a sua criação, assim como os preços da água, saneamento e recursos, mas também a falta de água em algumas localidades de Tomar.

Recorde-se que a proposta de novo tarifário da Tejo Ambiente foi chumbada na última Assembleia Municipal Ordinária de Tomar. Em causa estava uma alteração ao tarifário com aumentos de 2,1% na água e saneamento e 2,92% para os resíduos. Os autarcas deixaram palavras duras para a gestão da empresa intermunicipal que opera em seis municípios do Médio Tejo.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE