Tomaram posse os novos membros da região sul da Ordem dos Engenheiros

A engenheira de minas Ana Margarida Luís tomou posse como delegada distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros – Região Sul na tarde de quarta-feira, 26 de Março, na sede da ordem em Lisboa.

Com ela também tomaram posse os adjuntos Adelino Saldanha, Margarida Reis e André Valentim. A cerimónia também empossou António Carias de Sousa como novo presidente do Conselho Directivo da região sul da Ordem.

A cerimónia pública contou com várias figuras do meio e realizou-se no auditório Armando Lencastre, com António Carias de Sousa a prometer um mandato dedicado a dignificar a classe e a atrair e reter mais talento.

A sessão também empossou os novos órgãos da assembleia regional, conselho directivo regional, conselho fiscal e conselho disciplinar.

Além de Santarém também tomaram posse os membros de Beja, Évora, Faro, Portalegre e Setúbal.

