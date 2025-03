Clube de Andebol de Muge regressou e está a crescer

O regresso do andebol a Muge foi uma alegria para as crianças desta vila do concelho de Salvaterra de Magos. O Clube de Andebol de Muge, secção da Casa do Povo, tem a treinar cerca de duas dezenas de crianças dos seis aos 16 anos, duas vezes por semana, com a ex-guarda-redes do clube, Sandra Adriano. No treino a que O MIRANTE assistiu, na noite de quarta-feira, 19 de Março, foi possível ver a evolução e o sorriso no rosto das crianças que agora têm uma boa desculpa para sair de casa.

