Mais de 500 “Cientistas de Palmo e Meio” participaram no congresso em Arneiro das Milhariças

Mais de cinco centenas de alunos do pré-escolar ao 9º ano participaram no II Congresso “Cientistas de Palmo e Meio” no Centro Cultural Recreativo Arneirense. Com objectivo de divulgar o trabalho desenvolvido no âmbito do Projecto de Investigação da Coruja das Torres – “O Olhar Atento…”, o trabalho foi desenvolvido desde o ano lectivo anterior pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, de Alcanede, e culminou com o congresso em Arneiro das Milhariças.

Para uma futura terceira edição ficaram mais ideias e objectivos e a certeza de que este congresso vai continuar a ser feito por alunos e para alunos. Uma reportagem que pode ler desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.